Kan donduran olay! Bölgenin en zehirli ölümcül yılanına bakın ne yaptı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşanan yılan olayı gündeme oturdu. Bahçesinde çuvallara saman doldururken bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanının saldırısına uğrayan Şaban Şahin, yaşadığı olayı anlattı.

Samanların arasına gizlenerek saldıran yılanı ani bir refleksle kavradığını aktaran Şahin, yılanın boğazını kitleyerek ısırmasını engellediğini söyledi.

Öğle saatlerinde bahçeye gittiğini söyleyen vatandaş yılan için, ‘samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım’ dedi.

Yılan türünün bölgede daha önce göründüğünü de söyleyen Şahin, ‘’genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.