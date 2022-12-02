Kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk internetten istediğini sipariş etmeyen annesini öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde 10 yaşındaki çocuk, annesinin internetten alışveriş yaptığı hesaba girip sanal gerçeklik gözlüğü satın almak istedi. Annesi itiraz edince küçük çocuk annesini tabanca ile öldürüp sanal gerçeklik gözlüğünü sipariş etti.

Annesini öldüren çocuk, ilk ifadesinde annesi çamaşırları toplarken, evde bulunan tabancayı alıp elinde salladığını, bu sırada ateş alan tabancanın annesine isabet ettiğini söyledi.

Annesini kasten öldürdüğünü itiraf etti

Çocuk daha sonra ifadesini değiştirip tabancayı annesine doğru nişanlayıp annesini kasten öldürdüğünü itiraf etti. Çocuk polise verdiği ikinci ifadesinde ise tabancayı duvara doğru uzatıp duvara ateş ederek annesini korkutarak istediğini fakat merminin duvarın önünde bulunan annesine isabet ettiğini söyledi.

"Çocukta pişmanlık belirtisi yok"

Çocukla görüşen halası ise, çocuğun gayet soğukkanlı olduğunu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve sadece annesini öldürdüğü için üzgün olduğunu söyledi.

Yetişkin olarak yargılanacak

Polis tarafından gözaltında tutulan çocuk, işlediği cinayet nedeniyle yetişkin olarak yargılanacak ve yetişkinlere verilen ceza kendisine uygulanacak.