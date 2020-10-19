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Aktüel Kan donduran kaza! Oğlu ve eşi gözlerinin önünde can verdi
Aktüel

Kan donduran kaza! Oğlu ve eşi gözlerinin önünde can verdi

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:49:00 -

Konya'nın merkez Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Furkan O. idaresindeki otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı.

Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, 36 yaşındaki baba Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü gözaltına alındı

Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Furkan O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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