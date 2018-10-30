Kan donduran itiraflar! '100 hastayı öldürdüm'

Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg kentinde görülen dava kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

'Gözlerinin içine bakmak istedik'

Davacı sayısının 126 olması ve kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle duruşma mahkeme salonundan konser salonuna taşınırken, avukat Gaby Lübben, "Davacılar sanığın gözlerinin içine bakmak istedi" değerlendirmesini yaptı.

'Karanlıkta kalmış nokta bırakmayacağız'

Yargıç Sebastian Bührmann, davanın amacının, yıllardır kontrol edilmeksizin devam etmesine izin verilen cinayetleri tüm çapıyla ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Bührmann, "Gerçeği ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu dava, karanlık odaları olan bir eve benziyor. Biz karanlığı aydınlığa kavuşturmak istiyoruz" dedi

Suçlamaları kabul etti

Yargıcın "Hakkındaki suçlamalar tam ve doğru mu" sorusunu, Högel, "Evet" diye yanıtladı.

2015 yılında 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmiş 41 yaşındaki eski hastabakıcı hakkında süren soruşturmadan, öldürdüğü hastaların gerçek sayısının çok daha fazla olması gerektiği sonucu çıkmıştı.

En genci 34 yaşında

İddianamede Högel, Şubat 2000-Haziran 2005 tarihleri arasında Oldenburg ve Delmenhorst kentlerindeki iki hastanede en genci 34, en yaşlısı 96 yaşındaki onlarca hastayı öldürmekle suçlanıyor.

'Yeteneklerini göstermek için yapıyordu'

Buna göre gelişigüzel seçtiği hastalara enjekte ettiği ilaç kokteylleriyle onların kalp krizi ya da başka komplikasyonlar geçirmelerine yol açan Högel, ardından 'tıbbi yeteneklerini kullanarak' onları hayata geri döndürmeye çalışıyordu.

İddianamede "Savcılık, bunları, hayati tehlike durumu yaratarak meslektaşlarına ve üstlerine kendi hayata döndürme becerilerini sergilemek için yaptığını varsayıyor. Bazılarını can sıkıntısından da yapmış olabilir" deniliyor.

Suçüstü yakalandığı 2005'ten beri araştırılıyor

2005 yılında Delmenhorst'te bir meslektaşı tarafından suç üstünde yakalanan Högel'in suçlarının tam kapsamının anlaşılması uzun yıllar aldı.

Soruşturmada 200 şüpheli vaka incelendi, 2'si Türkiye'de olan 130 ölü mezardan çıkarılıp otopsi yapıldı. Ancak Högel'in çalıştığı hastanelerde ölen hastaların çoğu yakıldığından, geriye kalanlardan pek ipucu elde edilemedi.

Hastanelerde ihmal var

Alman polisi, yerel sağlık yetkilileri üstlerini bilgilendirmekten çekinmeseydi Högel'in erken bir aşamada durdurulabileceği görüşünü bildirmişti. Högel'in çalıştığı iki hastanenin eski personeli hakkında da kamu ceza davası açıldı.

Mayıs 2019'a dek sürmesi beklenen davada onlarca tanık ifade vere