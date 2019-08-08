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Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları cesetlerle aynı hücrede tutuyorlar'

Suriyeli doktor Hala Ghawi, ülkede binlerce insanı katleden Esed rejiminin zulmüyle ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Ghawi, "Duyduğum en kötü hikayelerden biri, tutuklu bir kişinin günlerce cesetlerle aynı hücrede tutulmasıydı." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları cesetlerle aynı hücrede tutuyorlar'

Suriyeli doktor Hala Ghawi, aile üyelerinin Esed rejiminin alıkoyma ve zorla kaybettirme uygulamalarının mağduru olması neticesinde aynı kaderi paylaşanlarla çalışmaya başladığını belirterek "Duyduğum en kötü hikayelerden biri, tutuklu bir kişinin günlerce cesetlerle aynı hücrede tutulmasıydı." dedi.

Ghawi'nin kendisi gibi doktor eşi, halk ayaklanmasının ilk yılında protestolarda yaralananlara yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kardeşi, kayınpederi ve kuzenlerinden de 7 yıldır haber alamayan Ghawi, göç ettiği Gaziantep'te aynı kaderi paylaşanlarla ilgili gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Ghawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin gözaltına alındıktan sonra 40 gün boyunca bir hücrede tutulduğunu, kimseyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

Eşinin hamile olduğunu vurgulayan Ghawi, buna rağmen ona günde bir kez yemek verildiğini ve tuvalete gitmesine bile izin verilmediğini belirtti.

Ghawi, eşinin bir başka cezaevine nakledildikten bir süre sonra serbest bırakıldığını, 2011'in sonlarına doğru Suriye'den ayrılarak Gaziantep'e göç ettiklerini dile getirdi.

Eşinin serbest bırakıldıktan sonra travma geçirdiğini ifade eden Ghawi, "Erkek kardeşim, kayınpederim ve 7 kuzenim ise hala kayıp. 7 yıldır onlardan haber alamıyoruz. Hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu belirsizlik ve acı çok zor.'' dedi.

"Cesetlerle aynı odada olmanın zorluğunu bir düşünün"

Ghawi, rejimin cezaevlerinde işkence gördükten sonra serbest kalanlara psikolojik destek sağladığı kaydederek onlardan dinlediği hikayeleri ve düşüncelerini ise şöyle aktardı:

''Tutukluların başlarından geçen tecrübeler her gün aklıma geliyor. Kendi yakınlarımın da rejimin sistematik işkencelerine maruz kalıp kalmadığını merak ediyorum. Duyduğum en kötü hikayelerden biri, tutuklu bir kişinin günlerce cesetlerle aynı hücrede tutulmasıydı. O hücreden çıkmasına izin verilmemiş. Cesetlerle aynı odada olmanın zorluğunu bir düşünün.''

Kadınların da işkence ve cinsel tacize maruz kaldığının altını çizen Ghawi, ''Çocukların bile aynı muameleye maruz kaldığını duydum.'' ifadesini kullandı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin zindanlarında en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin hapishanelerinde tutuluyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre, zorla kaybettirilen en az 82 bin mahkumun akıbetleri bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  1. Gaziantep
  2. Esed rejimi
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim51 dk önce
    Burhanettin Hoca yüksek lisans hocamdı.. isinin hakkini veren bir insan.. liyakat isteniyorsa bu hoca gorevine devam etmeli..
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber1 sa önce
    Adalet heryerde lazım Türkiyede de milleti hain diye damgalayıp tek kişilik hücrelere atıp kalp krizinden öldürüyoruz. Küçük çocukları eşleri bunları ceset olduklarında görüyor. Ön yargı ve hukuksuz; "kanun uygulamaları" her yerde sıkıntı. Bunları yazdım diye biri fetöcü der şimdi. Allah biliyor gerisi önemli değıil hiç olmadım ve olmayacağım şu gastenin bazı yazarları gibi alakam dahi olmadı. Hem mümin hem bunlarla alakasız olmak çok zordu bunun için sağlam bir hocam vardı dünya ünvanı prof ama benim mürşidi kamilimdi. Yabancı bir kıt'adaşehit oldu... Tüm adaletsizleri Allah'a havale ediyorum... Allah her şeyi bilen ve görendir. Biz hepimiz en kudretli insanların dahi kaçamadığı sonda hakimlerin hakiminin önünde hesap vereceğiz... O an gelene dek; Bir çiçeğe yürüyen suda enzimlerimiz hayat bulacak. O an gelip geçenler farketmeden üstümüze basacak yada bir arı bizden bal alacak vesselam...

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