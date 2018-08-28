Kan donduran ifade! Önce uyutmuş, sonra boğmuş

Kurban Bayramı'nın ilk günü akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşların Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren bir kadın olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede, sinir krizi geçiren kadının Türkeli Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki Fatma Ö. olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın polise verdiği ilk ifadesinde 4 yaşındaki oğlu Y.Ç.Ö.'yü "babası belli değil" denilerek küfür edildiği için artık dayanamadığını ve öldürmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Oğlunu, Tufanpaşa Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarındaki 5 katlı inşaat halindeki bir binanın giriş katında öldürdüğünü söylemesi üzerine polisler sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Ekipler, burada 4 yaşındaki çocuğu buldu. Çocuk hemen Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyete getirilen şüpheli anne ise sorgulandı. Zanlı sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAFAMI DUVARLARA VURUP KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORDUM"

Fatma Ö.'nün verdiği ifadesi ortaya çıktı. 5 yıl önce Ahmet Ö. ile evlendiğini ve 2 çocuğu olduğunu, kocasıyla arasında sıkıntı olduğu için baba evine döndüğünü anlatan Fatma Ö., "Gençlik yıllarımdan beri intihar etme hissim vardı. Kendimi öldürmek istiyordum. 21 Ağustos günü babamın evindeyken eşim geldi ve oğlumu götürmek istedi. Ben buna izin vermedim. Daha sonra birden kendimi parçalama isteği, kafamı duvarlara vurma isteği oldu. Oğlumu da evden alarak dışarı çıktım. Oğlumu bir inşaata götürerek burada uyuttum. Daha sonra da uyurken üzerinde bulunan tişörtü çıkartıp onu boğmaya başladım. Uyanıp tepki vermek istedi ama ağzını kapattım. Daha sonra bileğimi jiletle keserek kendimi öldürmek istedim ama yapamadım. Çok pişmanım" dedi.

"İKİ KURBAN İSTİYORLAR"

Fatma Ö.'nün kız kardeşi Neslihan K. ise alınan ifadesinde şunları söyledi: "Kardeşim evlendikten sonra aşırı derecede kıskanç oldu. Şubatta doğum yaptıktan sonra kıskançlığı daha da arttı. Bu krizlere dönüştü. Son zamanlarda kafasında bir şeyler kurmaya başlamıştı. Kendisini takip ettiklerini, teröre adının karıştığını, oğlunu kaçıracaklarını, tecavüz edeceklerini söylüyordu. Bu nedenle hastaneye götürdük ancak tedaviyi istemedi. Olay gününde babası gelerek oğlunu ninesine götürmek istedi ancak ablam buna izin vermedi. Daha sonra da 'iki kurban istiyorlar' diye evden çıktı. Bir daha da dönmeyince polise gidip kayıp başvurusu yaptık. Sonra bu olaylar olduğunu öğrendik."