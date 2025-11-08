Kan donduran iddia: Gazze'de Filistinliler üzerinde denenen silahlar şimdi Amerikalıları hedef alıyor!

ABD'de siyasi gerilim, özellikle Başkan Donald Trump'ın orduya "iç düşman"a karşı hazırlanma emri vermesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu uçuk senaryonun yabana atılamayacağı, Middle East Monitor’de yayımlanan ve Gazze'de denenip geliştirilen yapay zekâ destekli dronların Amerikan şehirlerine akın ettiğini anlatan makaleyle somutlaştı.

Trump yönetimi, muhalifleri "iç düşman" olarak tanımlarken, Skydio gibi Amerikan merkezli teknoloji şirketlerine ait, İsrail'de test edilmiş otonom gözetleme dronlarını New York, Chicago ve Atlanta gibi Demokrat kontrollü şehirlere gönderdi. Bu dronlar, yüz tanıma ve termal görüntüleme özellikleriyle muhalifleri izliyor ve büyük miktarda görsel veriyi kolluk kuvvetlerinin veri tabanına yüklüyor.

Konu ile ilgili yazar Sinan Tavukçu’nun 8 Kasım 2025 tarihli makalesinde şu ifadelere yer veriyor: Yazımızın başlığı belki uçuk bir senaryo olarak görülebilir. Ancak, aşağıda sebeplerini anlatacağımız üzere, iç düşman ve iç savaş söylemlerinin gündemden düşmediği ABD’de böyle bir gelişme yaşanması hiç te yabana atılabilir bir ihtimal değildir.

Middle East Monitor’de yayınlanan “Soykırımda denenen ve Filistinliler üzerinde geliştirilen' İHA'lar Amerikan şehirlerine akın ediyor” [1] başlıklı makalede; Amerikan merkezli teknoloji şirketi Skydio’ya ait olup Gazze’deki savaş ve soykırım sırasında İsrail ordusu tarafından eğitilen, test edilen ve kullanılan yapay zekâ destekli otonom dronların şimdi Donald Trump yönetimi tarafından ABD şehirlerinde sivil muhalefeti izlemek üzere kullanılmakta olduğu anlatılmaktadır.

Gözetleme ve savaş alanında kullanım için tasarlanan bu dronlar, GPS'in çalışmadığı, GPS'in yasak olduğu ortamlarda otonom olarak hareket edebilme, termal görüntüleme ve yüz tanıma özellikleriyle kişileri takip etme ve görüntüleri kolluk kuvvetlerinin kullanımı için bulut tabanlı veri tabanlarına yükleme yeteneğine sahip bulunuyor. Skydio’nun soykırım faili İsrail’in ileri teknoloji askeri sektörüyle kapsamlı iş bağlantıları devam ediyor.

Makalede, bu insansız hava araçlarının muhalifleri gözetlemek ve büyük miktarda görsel veri toplamak için büyük Amerikan şehirlerine gönderildiği, ülke genelinde 800'den fazla ABD kolluk kuvvetleri ve güvenlik teşkilatı tarafından kullanıldığı açıklanıyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN “İÇ DÜŞMAN” VE İÇ SAVAŞ” ÖNCELİĞİ

Trump yönetiminin “iç düşman” tanımlaması çerçevesinde, muhalifleri izlemek üzere görevlendirdiği bu sivil katliam araçlarının beklenen bir iç savaş için kullanıma sokulması ihtimali gerçekten ürkütücü. İster istemez “Amerika yeni bir Gazze mi olacak?” sorusu zihinlere üşüşüyor.

Hatırlanacağı üzere, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in çağrısıyla, dünya çapında görevli 800'e yakın Amerikan üst düzey general ve amirali 30 Eylül 2025’te Virginia eyaletindeki Quantico Üssü’nde toplandı. ABD başkanı Donald Trump burada askerlere yaptığı konuşmada, ordunun geleneksel dış tehdit odaklı rolünü eleştirerek, artık iç sorunlara (suç, göçmenlik, protestolar) odaklanmasını istedi. “Amerika içten bir istila altında. İçimizdeki düşman yabancı bir ordudan farksız ama birçok yönden daha zor çünkü üniforma giymiyorlar." dedi ve "Bu odadaki insanlar için büyük bir şey olacak, çünkü içimizdeki düşmanı kontrolden çıkmadan halletmemiz lazım. Radikal sol Demokratların yönettiği büyük şehirler... eğitim alanları olacak. Bu da bir savaş, iç savaş." sözleriyle iç düşmanı tarif etti. Başkomutan Trump, Portland, Los Angeles gibi Demokrat kontrollü şehirleri “savaş alanı” olarak belirledi ve ordunun iç düşmana karşı hazırlanmasını istedi.

ABD başkan bu toplantı öncesinde, 22 Eylül 2025’te ANTİFA(Anti-Faşist Eylem Hareketi)’yı “yerli terör örgütü" ilan eden bir yürütme emri çıkararak Ulusal Muhafızları ve askerleri bu “iç isyan" için seferber etmişti.

ABD başkanı Donald Trump'ın keskin “iç düşman" söylemleri ve “ordunun bir iç savaşa hazırlanması emri” göz önünde bulundurulduğunda, İsrail işgal güçlerinin Gazze'de soykırım gerçekleştirmesi sırasında binlerce Filistinlinin ölümüne yada yaralanmasına yol açan veri toplama, izleme ve işaretleme hizmeti veren yapay zeka destekli gözetleme dronlarının bu defa protestocuları ve sivilleri izlemek için ABD genelinde konuşlandırılması amacın sadece iç asayişle ilgili olmadığını, sivillerin militarize edilmek istendiğini gösteriyor.



New York, Chicago, Miami ve Atlanta gibi şehirlerde her gün yüzlerce Skydio dronlarının uçurulması, bunların "No Kings" protestolarını, Yale Üniversitesi'ndeki soykırım karşıtı kampları ve ABD kampüslerindeki mitingleri izlemek için kullanılması, sadece New York'ta polisinin bir yıldan kısa bir sürede 20.000'den fazla dron görevi gerçekleştirmesi, katliam ortağı bu dronlardan sivillerin endişe duymasını haklı çıkarıyor. Enkaz haline getirilen Gazze’nin ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere vurulan yüzbinlerce sivilin görüntüleri, Trump yönetiminin başlatma hazırlığı yaptığı bir iç savaşta İsrail’in yapay zekaya dayalı iç savaş modelini uygulaması halinde karşılaşılacak vahşeti gözler önüne seriyor.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Donald Trump, genel olarak Demokratları “solcu düşmanlar” olarak tanımlayıp, onların yönetimindeki eyaletlere askeri müdahalelerde bulunurken Gazze savaşı sebebiyle halk tabanında bir başka düşman algısı hızla yükseldi. Bu düşman onlara göre, ABD devletini ele geçiren İsrail ve Siyonistlerdi.

Gazze savaşı birçok ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de Siyonist lobi ve İsrail’in ülke politikalarına yön vermede ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı. Bu gerçeğin fark edilmesi, Demokrat parti tabanında İsrail’e olan desteği hızla azaltıp sempatiyi Filistin lehine çevirirken, Cumhuriyetçiler içerisinde de “Önce Amerika" sloganını benimseyen MAGA taraftarları arasında ülkenin Siyonist işgal altında olduğuna inanıp bunlardan bağımsızlığın kazanılması gerektiğini savunanların sayısı hızla arttı. Muhafazakâr aktivist ve Turning Point USA’nın kurucusu Charlie Kirk’in 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde kampüs forumunda konuşurken bir keskin nişancı tarafından boynundan vurularak öldürülmesinin arkasında Mossad olduğu inancının yaygınlaşması, MAGA taraftarlarının tepkisinin Hristiyan-Yahudi karşıtlığına dönüşmesine yol açtı.

New York Times ve Siena Üniversitesi tarafından 22-27 Eylül’de gerçekleştirilen son anket ABD halk tabanı içerisinde yükselen İsrail karşıtlığını açık şekilde ortaya koydu. Amerikalıların yüzde 51’i İsrail’e ek yardım gönderilmesine karşı çıkarken (bu oran 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 68), katılımcıların yüzde 35’i Filistinlilere destek vermiş, İsrail’e destek verenlerin oranı ise yüzde 34’te kalmıştı. Analistler, Amerikan kamuoyunda Gazze çatışması sonrası İsrail’e desteğin adeta “deprem niteliğinde” tersine döndüğünü belirtiyorlar. Kasım ayı başında, Yahudilerin en çok yaşadığı New York’un belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamadi’nin kazanması, Zohran’ın sert İsrail karşıtı söylemine ve halkın soykırıma olan öfkesine bağlanıyor.

ABD KONGRESİ’Nİ VE BEYAZ SARAY’I KONTROL ALTINDA TUTMAK İSRAİL İÇİN BEKA MESELESİDİR

Hamas-İsrail savaşı, ABD’nin para, silah, teknoloji, istihbarat ve siyasi desteği olmazsa İsrail’in ayakta kalma kabiliyeti olmadığını net şekilde ortaya koymuştur. 7 Ekim 2023'ten bu yana iç hukuk sınırlamalarını delmek bahasına, İsrail'e en az 21.7 milyar dolar askeri yardım sağlayan Beyaz Saray yönetimlerinin bu desteği olmasaydı İsrail’in çökmesi kaçınılmazdı. İsrail için ABD karar verme mekanizmaları üzerindeki kontrolün devam ettirilmesi bir bekâ meselesidir. Yahudi lobi grupları, Kongre ve Beyaz Saray üzerinde kurdukları hakimiyeti sürdürmek için can havliyle çalışmaktadır.

ABD’de faaliyet gösteren Siyonist lobi içerisinde en etkilisi, ABD’nin Orta Doğu politikasını İsrail lehine şekillendirmekle görevli AIPAC’tır. Bu lobi, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlardan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin seçimlerini finanse ediyor. Halen bu üyelerin yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde kontrol gücü bulunuyor. Baştan satın alınmış bulunan Kongre üyelerinin çizgi dışına çıkmasına izin verilmediği gibi İsrail politikalarını eleştiren veya herhangi bir şekilde Filistin yanlısı olanlar lobi tarafından hedefe konulup yıpratılıyor.

Bir diğer etkili lobi de ADL(Anti-Defamation Leaguile)’dir. Yahudilerin haklarını savunmak ve antisemitizm ile mücadele için faaliyet gösterdiğini söyleyen örgütün asıl işi karalama kampanyaları ile İsrail’i eleştiren, Siyonizm’i sorgulayanları susturmak, İsrail ile işbirliği yapmayan devletler aleyhine ülke kamuoyunu ve Kongre’yi yönlendirerek korku salmak olmuştur.

Ancak Gazze savaşı bu lobilerin gücünü ciddi şekilde kırmış, örtülü faaliyetleri deşifre olmuştur. ABD başkanı Donald Trump Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, "20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim, İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz." sözleriyle bu değişime vurgu yapmış, bir başka açıklamasında "Bir zamanlar politikacı olmak istiyorsan İsrail hakkında kötü konuşamazdın, ama bu değişti” demişti.

FBI’IN BAŞLATTIĞI SİYONİST KONTROLDEN ÇIKMA GİRİŞİMİ

Ekim ayı başında FBI Direktörü Kash Patel, Siyonist lobi ADL’yi “Amerikan vatandaşlarını fişleyen bir politik cephe” olarak tanımlarken FBI, ADL'yi "terörist gibi işleyen aşırı grup" olarak niteledi. Patel, eski başkan James Comey’in ADL’yi FBI içine soktuğu dönem için “O dönem bitti. FBI, ADL ile herhangi bir ortaklığı resmen reddediyor.” açıklamasıyla Siyonist örgütle FBI arasındaki uzun yıllara dayanan eğitim ve istihbarat paylaşım ortaklığını sonlandırdı. MAGA taraftarları ADL ile işbirliğinin sonlandırılmasını derin devlet temizliğinin bir parçası olarak alkışladılar ve aynı devlet temizliğinin Siyonistlerin içinde güçlü olduğunu iddia ettikleri CIA içerisinde de yapılmasını istediler.

İSRAİL VE SİYONİST CEHPE ABD’DE GÖÇ KAYBEDERSE ÜLKEYİ GAZZE’YE ÇEVİRİR Mİ?

Amerikan milliyetçilerinin CIA’dan Siyonistlerin temizlenmesi talebi temelsiz değil. Bunu CIA-Palantir ilişkisinde bütün çıplaklığıyla görmek mümkün. CIA tarafından finanse edilen ABD merkezli yapay zeka şirketi Palantir, hedefleme, istihbarat analizi ve lojistik gibi AI teknolojilerini "savaş misyonları" için kullanmak üzere faaliyet göstermektedir. Şirket, aynı zamanda CIA-Pentagon verilerini Palantir üzerinden işleyerek Amerikan ordu ve istihbaratı arasında "ortak istihbarat platformu" sağlamaktadır. CIA’ın gizli operasyonlar, veri madenciliği ve istihbarat analizi için araçlarını kullandığı Palantir’in ortakları Yahudi, çalışanları ise, ağırlıklı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesindeki İstihbarat Kolordusu'na bağlı olup elektronik harp, siber savaş ve küresel dinleme alanında uzmanlaşmış Unit 8200 siber istihbarat elemanlarıdır. Şirket, Ocak 2024'te İsrail Savunma Bakanlığı (MoD) ile de “stratejik ortaklık" anlaşması imzalamıştır. İsrail tahakkümüne karşı çıkan ABD halkı için muhtemel en büyük tehdit, İsrail ordusu ve istihbaratı ile iç içe geçmiş yapay zeka şirketi Palantir gibi önceliği İsrail olan şirketlerden gelebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, İsrail için ABD üzerindeki politik kontrolü ve sınırsız desteğini devam ettirmek bir bekâ meselesidir. Bu hakimiyeti kırmak isteyen her kişi, örgüt ve kurum tabi olarak düşman olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, İsrail tarafından Gazze savaşı sırasında düşman hedef tanıma ve izleme konusunda eğitilen Skydio dronlarının artık Amerikan şehirleri üzerinde uçurulmaya başlanması, bu ve benzeri yapay zeka ile işletilen dronların ABD içindeki anti-Siyonist kurum ve sivil hedeflere karşı da kullanılabileceği şüphesini akıllara getirmektedir.

İsrail, Palantir dışında Google, Microsoft, OpenAI, Meta, Amazon, NVIDIA, Apple gibi büyük yapay zeka (AI) şirketleri ile de güçlü ekonomik, teknolojik ve stratejik ilişkiler içindedir. Bunlardan Google, OpenAI, Meta, Amazon’un kurucuları Yahudi asıllı olup öncelikleri İsrail’dir. Öte yandan, Unit 8200 siber istihbarat ajanları bu yapay zeka şirketleri bünyesinde de istihdam edilmektedir. Bu şirketlerin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve iç güvenlik birimlerinin hizmetine verdikleri yüz tanıma, otomatik görüntü sınıflandırma, nesne takibi, duygu analizi ve büyük veri işleme gibi AI araçları, Gazze laboratuvarında yeni savaş araçları olarak geliştirildi ve Filistinlilerin katliamı için kullanıldı. Bu çerçevede, 2023-2025 arasında 40.000’den fazla hedefin yapay zeka hedeflemesi ile vurulduğu biliniyor.

İsrail ve Siyonist cephe ABD’de güç kaybederse, tıpkı Lübnan’da Hizbullah kadrolarını kullandıkları çağrı cihazı ve telefonlarını patlatarak etkisiz hale getirdiği, İran’a yönelik 12 günlük saldırı sırasında İran askeri lider kadrosunu imha ettiği gibi, pekala yapay zeka şirketleri vasıtasıyla elde ettiği kişisel veriler ile ABD içindeki anti-siyonist kadrolara da benzer saldırılar düzenleyebilir. Nitekim, küresel izolasyon baskısı altındaki İsrail’in başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 15 Eylül 2025 tarihinde ABD Kongre heyetiyle yaptığı konuşmada “Cep telefonunuz var mı? Elinizde İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz” sözleri, Lübnan ve İran’a yaptığı saldırıları akla getiren bir tehdit ve şantaj olarak algılanmıştı.

Bu çerçevede, küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Mossad ajanı Jeffrey Epstein dosyasındaki bilgi ve görüntülerin ABD başkanı Donald Trump’a şantaj yapmak için Siyonist çevrelerce kullanıldığı iddiası da akıllarda tutulmalıdır.

SONUÇ

İster Trump yönetiminin iç düşman olarak tanımladığı ve iç savaş ilan ettiği muhaliflere karşı yapay zeka teknolojisi savaş araçlarını kullanması, isterse (FBI örneğinde olduğu gibi) İsrail-Siyonist lobi kontrolünden çıkmak için bağımsızlık mücadelesine girişecek sivil Amerikalıların yada kurumların bu lobi kontrolündeki yapay zeka silahları ile karşılaşma ihtimali söz konusu olabilir. Böyle bir derin devlet hesaplaşmasında, gizli ordu ve istihbarat kaynaklarına, Amerikan halkının kişisel verilerine sahip bulunan büyük yapay zeka şirketlerinin hangi tarafta yer alacağı tahmin edilebilir.

Muhtemel bir iç savaşta, Skyido, Palantir ve benzeri yapay zeka şirketlerinin ellerinde bulundurdukları veri, teknoloji ve meskun savaş tecrübesini düşman olarak tanımladıklarına karşı kullanma ihtimali korkunçtur.

Öte yandan, ucuz ve çabuk erişilebilir drone teknolojisini devlet dışı unsurların da kolaylıkla elde ettikleri ve düzenli ordulara karşı etkili şekilde kullandıkları görülmektedir. Yaklaşık 500 milyon ateşli silahı elinde bulunduran Amerikan halkının kendini savunma amaçlı silah edinmeye yatkınlığı dikkate alındığında böyle bir savaşın nasıl sonuçlanacağı kestirilemez.

Başkan Trump’ın sıklıkla dile getirdiği olası iç savaşta, Filistinliler üzerinde denenmiş yapay zekâ destekli drone teknolojilerinin kullanılması, bütün bir ülkeyi Gazze’ye çevirebilir. Gazze’de İsrail’le iş birliği içinde geliştirilen bu yeni savaş modelinin, bumerang gibi dönüp ABD’yi vurması sürpriz olmayacak, geliştirdikleri kötülük ilahi adaletin tecellisine yol açacaktır.

“Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları, kuranların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın.” [Fâtır/45]