Kan donduran görüntüler! Buça’da bir toplu mezarda 57 ceset bulundu!

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden kurtardığı Buça şehrindeki bir toplu mezarda 57 ceset daha bulundu.

Yerel kurtarma ekiplerinin lideri Serhiy Kaplchny bugün AFP’ye verdiği demeçte, Ukrayna güçleri tarafından kurtarılan şehirdeki bir toplu mezarda 57 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Buça şehrinde sivillerin öldürülmesinin ‘korkunç’ olduğunu söyledi.

Stoltenberg CNN’e verdiği demeçte, Rus güçlerinden alınan kasabadaki infazlara atıfta bulunarak, “Bu, Avrupa’da on yıllardır görmediğimiz şekilde sivillere karşı işlenen bir vahşet. Bu korkunç ve kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Diğer yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden kurtardığı Buça şehrinde çok sayıda cesedin bulunmasının ardından Rusya’yı şehirde ‘kasıtlı bir katliam’ yapmakla suçladı.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Buça katliamı kasıtlıydı. Ruslar mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Onları durdurup kovmalıyız. G7’den yeni ağır yaptırımları talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Buşa kasabasında Rus kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen vahşetleri kınayarak, Moskova’ya daha fazla yaptırım sözü verdi.

Michel konuya ilişkin açıklamasında, “Rus ordusunun Kiev’in kurtarılmış bölgesi Buça’da gerçekleştirdiği vahşet görüntüleri karşısında şok oldum” diyerek, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya uluslararası yargılama için gerekli kanıtları toplamada yardımcı olduğunu bildirdi.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin saldırı menzili içinde oldukları için şehirde cesetleri bulunan yaklaşık 280 kişiyi mezarlığa defnedemediklerini ve toplu mezarlara gömdüklerini söyledi.

Fedoruk, “Bütün bu insanlar kafalarının arkasından vurularak öldürüldü” diyerek, kurbanların arasında 14 yaşında bir erkek çocuğu da gördüğünü bildirdi.