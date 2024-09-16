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Kan donduran gerçek ortaya çıktı… Yuh sana! Böyle anne mi olur?

Yeniakit Publisher
2024-09-16 23:18:00 -
Kan donduran gerçek ortaya çıktı… Yuh sana! Böyle anne mi olur?

Tekirdağ'da darp ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesinin uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan cezaevine girdiği ve 2 buçuk ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya, dualarımız bebeğimizle." dedi.

Gürcün, baroda düzenlediği basın toplantısında, soruşturma dosyasında gizlilik kararına riayet ederek önemli gördükleri hususları aktarmak üzere toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

S.Y'nin 8 Eylül'de "uyanmama" hali ile hastaneye götürülmesi üzerine cinsel istismarda bulunulduğunun tespit edildiğini dile getiren Gürcün, "İfade etmek gerekir ki daha henüz bu tespit yapılmadan evvel de soruşturma makamı çocuğun koruma altına alınmasıyla ilgili bir karar zaten veriyor. Çocuğun ayın (Eylül) 2'sinde düşme sebebiyle hastaneye getirilmesi ve 8'inde düşme sebebiyle hastaneye yeniden getirilmesi sonrası çocuk hakkında bir koruma kararı veriliyor." diye konuştu.
Etkin bir soruşturma yürütüldüğünü belirten Gürcün, sürecin doğru şekilde yürütüldüğünün bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

S.Y. bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Gürcün, "İnşallah S.Y. bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Başhekimle görüşmemde çocuğumuzun durumunun kötü, stabil olduğu bilgisini aldım. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya, dualarımız bebeğimizle." dedi.

Gürcün, Tekirdağ Barosu olarak tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini kaydetti.

Egemen Gürcün, annenin suçu gizlemesinin yanında ihmalinin de olduğunu belirterek, "2 Eylül'de anne B.Y, çocuğu S.Y'yi düştüğü gerekçesiyle hastaneye getiriyor, şikayetçi oluyor ancak şikayet ettikten 3 gün sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve evladını yine teslim ediyor. Çocuğunun başına gelen olaylarla ilgili gerekli soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunmak üzere adli makamlara başvurmak yerine çocuğunun üzerinde elde ettiği bulguları gizleyerek ayın 8'ine kadar evladını hastaneye götürmeyen, kanunen bir anneden bahsediyoruz." diye konuştu.

Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iki çocuğun bugün yer gösterme maksadıyla olay yerine götürüldüğünü anımsatan Gürcün, "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocuğun da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz, suça sürüklenen iki çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik." ifadelerini kullandı.

Gürcün, anne B.Y'nin "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 2,5 ay önce tahliye edildiğini belirtti. B.Y'nin medeni durumunun evli olmasına rağmen evli olduğu kişiyle görüşmediğinin belirlendiğini ifade eden Gürcün, biyolojik babasının S.Y. bebeği kabul etmediğini kaydetti.

 

 

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