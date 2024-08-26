Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!
Soykırımcı İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen ve Filistinlilere işkence eden Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyledi.
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.
Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.
İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.
Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, '' tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem. Ben Gabir'in eylemleri İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor.'' dedi.
Dünya
İsrail'in eli kanlı siyasetçileri peş peşe hastaneye kaldırılıyor! Önce Ben-Gvir şimdi de Gantz