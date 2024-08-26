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Dünya Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!
Dünya

Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 14:38:00 -
Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

Soykırımcı İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen ve Filistinlilere işkence eden Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.
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Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, '' tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem. Ben Gabir'in eylemleri İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor.'' dedi.

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