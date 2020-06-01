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Aktüel

Kan bağışçılarına "bağışa devam edin" çağrısı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can: - "Her gün 9 bin ünite kan toplayıp 1500 hastaneye ulaştırmak gibi milli bir ödevimiz var. Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. O yüzden kan bağışçılarımızın bağışlarına devam etmesi gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:14:07 -
Kan bağışçılarına "bağışa devam edin" çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, her gün 9 bin ünite kan toplayıp 1500 hastaneye ulaştırmak gibi milli bir ödevleri olduğunu belirterek, "Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. O yüzden kan bağışçılarımızın bağışlarına devam etmesi gerekiyor." dedi.

Can, bir programa katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine etkin şekilde destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu, diğer ülkelere göre koronavirüse karşı yerinde ve zamanında tedbirler alınarak yayılımın yavaşlatıldığını anlatan Can, hastalığın ağır seyrettiği kişilerde uygulanan immün plazma yönteminde de büyük başarı elde edildiğini dile getirdi.

Can, hastalığı atlatan vatandaşların, plazma bağışında bulunmak için sırada beklediğini belirterek, "Bu kişilere Sağlık Bakanlığı üzerinden ulaşıyoruz. Uygun kişilerden aldığımız plazmaları zor durumda olan hastalara şifa olsun diye veriyoruz. Plazmaların büyük çoğunluğunun hastaları hayata döndürdüğünü görüyoruz." dedi.

İyileşen hastaların plazma vermek için müracaat ettiklerini vurgulayan Can, "Bir hastadan, iyileştikten sonra 3 kez 2'şer defa 48 saat arayla plazma alınabiliyor. Yani bir kimse isterse ve sağlıklıysa 6 kişiye hayat verebilir." diye konuştu.

- "Kan stoklarımızı arttırmamız gerekiyor"

Can, kan bağışı kampanyalarına büyük önem verdiklerini, geçen yıllara göre azalan kan stoklarının da artmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her gün 9 bin ünite kan toplayıp, 1500 hastaneye ulaştırmak gibi milli bir ödevimiz var. Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. O yüzden kan bağışçılarımızın bağışlarına sürekli devam etmesi gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle bu rakamlar düşmüştü. Şimdi duyarlı vatandaşlarımız sayesinde kan stoklarımız belirli oranlarda iyileşmeye doğru gidiyor. Haziran ve temmuz aylarında hastanelerdeki ameliyatlar tekrar gündeme gelirse 9 bin ünitenin de üstüne çıkma durumunda olabiliriz. Bu yüzden kan stoklarımızı arttırmamız gerekiyor."

Türk Kızılay Genel Sekreteri Can, Türkiye genelinde kan ihtiyacını karşılayabildiklerini ancak gelecek aylar için şimdiden hazırlık yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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