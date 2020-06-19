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Aktüel

Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı

Söke-Kuşadası karayolunda seyretmekte olan bir kamyonun yağ pompasının patlaması sonucu yol dakikalarca trafiğe kapalı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:41:04 -
Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı

Söke-Kuşadası karayolunda seyretmekte olan bir kamyonun yağ pompasının patlaması sonucu yol dakikalarca trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu.


Söke’den Kuşadası yönünde seyreden 45 LR 017 plakalı özel bir şirkete ait beton kamyonunun Granta rampasında yağ pompası patladı. Karayoluna ciddi miktarda yağ döküldü. Kamyonun tamiri ve karayoluna dökülen yağın etkisinin azaltılması için getirilen kumun serilmesi nedeniyle; karayolu yaklaşık 40 dakika trafiğe kapandı. Söke’den Kuşadası yönüne araç trafiği kapanınca kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri Ağaçlı kavşağında yolu keserek, Kuşadası yönüne seyredecek araçları Davutlar yolu üzerinden yönlendirdi.


Oluşan uzun araç kuyruğunda beklemekten sıkılan çok sayıda kişi yol kenarlarında kendilerine ağaç gölgesi aradı, kimi ise bu vakti çiçek toplayarak değerlendirdi.

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