Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Olay,Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi-Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücü kabininin üzerinde 6 kişiyle kilometrelerce yolu bu şekilde devam etti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde birbirlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstündeki 6 kişiyle trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyon daha sonra gözden kayboldu.

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