Kamyonun çarptığı öğrencinin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen kamyon şoförünün yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım’ın kazayla ilgili bir sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildiği belirtildi.

Kararda, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın yanında bir gözlemcinin bulunmadığı, bu sırada aracın arkasından geçen Şule İdil Dere'ye çarparak ölümüne sebep olduğu aktarılarak, sanığın aracın arkasından yayaların geçtiğini gördüğü fakat aracı sürmeye devam ettiği, bu nedenle kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü ancak neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna dair bir delilin bulunmadığı anlatıldı.

Sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'ya "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verilen hapis cezalarının adli para cezasına çevrildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, bu sanıkların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda sorumluluk sahibi oldukları aktarıldı.

- Dere'nin ailesi İstinaf Mahkemesine başvurdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvuran üniversite öğrencisi Dere'nin ailesi, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın "olası kastla öldürme" suçundan, diğer sanıkların ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

- Davanın geçmişi



Mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 42 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, sanık Zafer Karasaçlı'ya verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının da 26 bin 425 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetmişti.



Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise beraatine karar verilmişti.



