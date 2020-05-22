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Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:52:04 -
Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde ilçenin Kutlugün mahallesi Hacı Mehmet mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan İlhan Cihan yönetimindeki 61 K 5245 plakalı kamyon, önünde giden Metin Erol’un kullandığı 61 D 1338 plakalı minibüse henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada dolmuş içerisinde bulanan 5 kişi yaralanırken, yaralılar sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekiplerinin yardımı ile güçlükle çıkartılarak ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kadın kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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