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Kamyonetle otomobil çarpıştı! Sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da meydana gelen kazada kurtarıcı kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, otomobil içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 18:11
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Perket karayolunun 15. kilometresinde Ali Akipek (65) idaresindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı kurtarıcı kamyonet çarpıştı.

CESEDİ AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Otomobilde sıkışan Akipek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Akipek'in cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza dolayısıyla kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 18:11
  1. Elazığ-Perket karayolu
  2. 112 Acil Sağlık ekipleri
  3. Fırat Üniversitesi Hastanesi
  4. AFAD
  5. itfaiye ekipleri
  6. trafik kazası

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