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Yerel Kamyonetle çarpışan bisiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
Yerel

Kamyonetle çarpışan bisiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-30 07:52:00 -
Kamyonetle çarpışan bisiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Girne Mahallesi Sait Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir hafta önce plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile çarpışan bisikletli Mehmet Ali Olgun ağır yaralandı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılanOlgun, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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