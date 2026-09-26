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Yaşam Kamyonetin yükü yola saçıldı! Sürücüler araçlarından inip yardıma böyle koştu
Yaşam

Kamyonetin yükü yola saçıldı! Sürücüler araçlarından inip yardıma böyle koştu

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Mardin Kızıltepe'de seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveler trafiği durdurdu. O anlarda araçlarından inen sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek ürünleri birlikte topladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, dayanışmanın güzel bir örneğine sahne oldu.

 

Meyve ve sebzeler yola saçıldı

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler, Cihanpol Kavşağı’nda kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Mardin-Kızıltepe kara yolundaki trafik, yola saçılan sebze ve meyveler nedeniyle durdu. Araçlarından inen trafikteki diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, yola dökülen sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kamyonetin kasasına taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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