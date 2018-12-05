0553 313 94 23

Kamyonetin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda öldü, dedesi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri manevra yapan seyyar satıcı kamyonetinin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda Ay, korkunç şekilde can verdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
Kamyonetin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda öldü, dedesi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırdığı Arda Ay (3) yaşamını yitirdi, görme engelli dedesi Ahmet Ay (71) yaralandı.

Kaza, Gazipaşa'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Hayri E., yönetimindeki 33 L 7476 plakalı kamyonetle Mehmet- Zeynep Ay çiftinin evinin önünde durdu. Kamyonetin arkasındaki kasanın yan kapağını da yatay şekilde açan Hayri E., satış yaptıktan sonra aracına bindi. Hayri E. kamyonetle manevra yapmak istediği sırada, aracın çevresinde oynayan Arda Ay ile görme engelli dedesi Ahmet Ay aracın açık kapağı ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden aile, Arda ve dedesini sıkıştıkları yerden kurtardıktan sonra aynı kamyonetle hastaneye doğru yola çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.

Yolda ambulansa alınan dede ve torunu, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arda Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ay ise tedaviye alındı. Minik Arda'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Hayri E. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Arda'nın, Mehmet- Zeynep Ay çiftinin iki çocuğundan büyüğü olduğu, çiftin 1 yaşında bir de kızının bulunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
  1. Antalya
  2. Gazipaşa
  3. Arda Ay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    1. Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    2. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    3. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    4. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    5. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    6. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    7. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    8. Kremalı karnabahar çorbası
    9. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    10. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    11. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    12. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    13. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    14. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    15. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    16. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    17. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    18. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    19. Patlıcanlı börek
    20. Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum