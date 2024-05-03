Kamyonet sürücüsünden acı haber geldi

Kaza, çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Harçbel Mevki D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Cavit Taş idaresindeki 07 BKR 805 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden H.Y.’nin kullandığı odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Cavit Taş yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acı haber geldi

Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Cavit Taş, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.