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Yerel Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var
Yerel

Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var

Aksaray'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:04:00 -
Kamyonet şarampole uçtu: Yaralılar var

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Mustafa Şahin S. (30) idaresindeki 07 F 8514 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa D. (32)’i Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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