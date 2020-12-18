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Yerel Kamyonet şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Kamyonet şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Hakkari'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:01:00 -
Kamyonet şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli-Derecik kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan Mesut Özkoyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ile Özkoyuncu’nun cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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