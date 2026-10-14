Kamyonet metrobüs bariyerine çarptı! Beylikdüzü'nde trafik arapsaçına döndü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’u etkisi altına alan yağışlı hava ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Bir çok ilçede, yol ve köprü altları su altında kalırken, üst üste yaşanan kazalar İstanbulluya zor anlar yaşatıyor. Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu durma noktasına geldi.
Kaza, saat 15.20 sıralarında E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.