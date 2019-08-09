Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’tan Göksun yönüne giden Hacı İ. K. yönetimindeki idaresindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Andırın yol ayrımına geldiği sırada Aziz D’nin kullandığı 46 F 5375 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında kamyonetin arkasında bulunan stepne kamyonetin kasasından fırlayarak kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa A. idaresindeki 46 ABC 150 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü Aziz D. (54) ile otomobilde bulunan Can D. (30), Nazlı D. (30), Sevilay U. (49) ve Eren G. (12) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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