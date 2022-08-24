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Yerel Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 15:02:00 -
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Avgadı Yaylası girişinde Kargagediği mevkisinde Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı karayolu üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinde seyreden Cavit Bağ (35) yönetimindeki 33 VMB 32 plakalı motosiklet ile karşı yönden geldiği iddia edilen Veli T. yönetimdeki 33 L 0152 plakalı kamyonet Kargagediği mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işe gitmek için yola çıkan mağaza görevlisi motosiklet sürücüsü Cavit Bağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Veli T. de ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 2 çocuk babası motosiklet sürücüsü Bağ'ın sinir krizi geçiren yakınları ise jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bazı yakınları Bağ için "Ben ne diyeyim çocuklarına" diyerek feryat etti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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