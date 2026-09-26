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Gündem Kamyonet devrildi, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Gündem

Kamyonet devrildi, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Kamyonet devrildi, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin 15 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Peksimet Mahallesi'nde Ekin S'nin (15) kullandığı 09 YB 214 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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