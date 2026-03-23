Korkutan uyarı geldi! Daha büyüğü kapıda! Hırsız Baba Türbesi'ndeki son eksik de tamamlandı İspanya Lübnan'daki yıkımlardan dolayı İsrail'i şiddetle kınadı Avrupa’da sadece onlar dik duruyor Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı Anadolu ortadan ikiye mi ayrılacak? Akademisyenlerden bilimsel çalışma İran’ın ‘Hürmüz’ resti ABD’ye geri adım attırdı! Haydut Trump, saldırılara 5 gün ara verme kararı aldı Almanlar bu kez kıskançlıktan çatlayacak! Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’ ‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi
Kamyoncular AB'nin EES sistemine karşı: Sınır kapılarında protesto ve yoğunluk
Kamyoncular AB'nin EES sistemine karşı: Sınır kapılarında protesto ve yoğunluk

Bosna Hersek’te kamyon sürücüleri, AB’nin Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ne tepki olarak sınır kapılarında kontak kapatıp protesto düzenledi.

Bosna Hersek’te kamyon sürücülerinin, Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle sınır kapılarında protesto düzenlediği aktarıldı.

Farklı noktalarda toplanan sürücülerin kontak kapatarak eylem yaptığı ve bu nedenle sınır geçişlerinde ciddi yoğunluk oluştuğu belirtildi. Özellikle Hırvatistan sınırındaki kapılarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ifade edildi.

Protestonun, AB’nin yeni sisteminin kamyon şoförlerinin çalışma düzenini zorlaştırdığı gerekçesiyle yapıldığı aktarıldı.

Organizatörlerin, profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi’nde kalma süresinin kısıtlandığını ve bunun işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdiği belirtildi.

Sürücülerin, Şengen ülkelerini sadece geçiş için kullandıklarını savunduğu ve mevcut kuralların bu durumu dikkate almadığını ifade ettiği aktarıldı.

Ayrıca Bosna Hersek makamlarına da çağrı yapılarak, sürece müdahil olmaları istendiği belirtildi.

Eylem nedeniyle sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştuğu ve geçişlerin yavaşladığı bildirildi.

Sürücülerin, talepleri karşılanana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade ettikleri aktarıldı.

Yeni sistem kapsamında, AB dışından gelen sürücülerin 180 gün içinde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi’nde kalabildiği hatırlatıldı. Kamyoncuların ise bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını savunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı sürücülerin, bu durumun uzun vadede yerel taşımacılık sektörünü zayıflatabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi
Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Dünya

Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!
İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!

Dünya

İran sadece İsrail’dekilerin değil tüm dünyadaki Yahudilerin kalbine korku saldı! Belçika askerleri Yahudiler için sokağa indi!

Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı
Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

Gündem

Sel köprüyü yıktı, dünyanın en uzun adamı yolda kaldı

