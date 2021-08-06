  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CNN aşı olmayan çalışanlarını işten çıkardı
Çadır kentte yangın! Mahalle yok oldu
Yangın bölgesindeki esnaftan çağrı! "İptal etmeyin"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan burs müjdesi
Gündem Kamyoncudan cinayete teşebbüs! Kamyonu bilerek motosikletlinin üzerine sürdü
Gündem

Kamyoncudan cinayete teşebbüs! Kamyonu bilerek motosikletlinin üzerine sürdü

Ankara’da meydana gelen motosiklet kazası bu kadarı da olmaz dedirtti. Bir yük kamyonu şoförü kamyonu tartıştığı motosikletlinin üzerine sürdü. O anlar başka araç kamerası ile böyle kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 10:50:00 -

Ankara Kazan-Saray çevreyolu üzerinde görenlere pes dedirten bir kaza yaşandı. Bir yük kamyonu şoförü ile bir motosikletli yolda ilerlerken tartışma yaşadı.

Motosikletlinin sol şeritte ilerlerken yaptığı el hareketi sonrası facia yaşandı. Kamyon şoförü duruma sinirlenip kamyonu motosikletlinin üzerine sürdü.

Kaza sonrası motosiklet şoförünün yerde doğrulduğu görüldü. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli faciadan kıl payı kurtuldu.

O anlar arkadan gelen bir başka araç kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali osram

haketmiştir şerefsiz... o halde cinayette teşebbüs değil, hakkı müdafaa olur!
  • Yanıtla

hasan cavus

motorcu kardes hic boşa zahmet edip mahkemeye gitme. bizim hakim ve savcilar o kamyoncu ayiyi serbest birakacaklar zaten.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay