Kamyoncudan cinayete teşebbüs! Kamyonu bilerek motosikletlinin üzerine sürdü
Ankara’da meydana gelen motosiklet kazası bu kadarı da olmaz dedirtti. Bir yük kamyonu şoförü kamyonu tartıştığı motosikletlinin üzerine sürdü. O anlar başka araç kamerası ile böyle kaydedildi.
Ankara Kazan-Saray çevreyolu üzerinde görenlere pes dedirten bir kaza yaşandı. Bir yük kamyonu şoförü ile bir motosikletli yolda ilerlerken tartışma yaşadı.
Motosikletlinin sol şeritte ilerlerken yaptığı el hareketi sonrası facia yaşandı. Kamyon şoförü duruma sinirlenip kamyonu motosikletlinin üzerine sürdü.
Kaza sonrası motosiklet şoförünün yerde doğrulduğu görüldü. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan motosikletli faciadan kıl payı kurtuldu.
O anlar arkadan gelen bir başka araç kamerasına yansıdı.