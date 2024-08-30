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Yerel Kamyona ok gibi saplandı! Konya'daki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Kamyona ok gibi saplandı! Konya'daki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-30 09:05:00 -
Kamyona ok gibi saplandı! Konya'daki feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

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