Kamyon kasasında 46 mülteci ölü bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir kamyon kasasında 46 ceset bulundu. Ölenlerin ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Polis yetkilileri, bir belediye çalışanının ihbarı sonucu kamyonun San Antonio yakınlarındaki bir yolda terk edilmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Polis memurları, olay yerine vardıklarında karavanın dışında yerde yatan bir ceset bulduklarını da söyledi.

İtfaiye Şefi Charles Hood ise AP'ye yaptığı açıklamada 4'ü çocuk 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Hood, hastaların dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu ve kamyon kasasında hiç su bulunmadığını bildirdi

2017'de San Antonio'da park halinde bulunan bir kamyonun içinde kalan 10 göçmen hayatını kaybetmişti. 2003 yılında yine San Antonio'nun güneydoğusunda bir kamyonun içinde 19 göçmen ölü bulunmuştu.

Ölenlerin uyruğu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu olay, Meksika ile ABD arasındaki insan kaçakçılığında yaşanan en ölümcül trajedilerden biri oldu.

Kaynak: Euronews