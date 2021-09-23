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Yerel Kamyon ile TIR’ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel

Kamyon ile TIR’ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:18:00 -
Kamyon ile TIR’ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Caferi Tayyar Çelik'in kullandığı 34 CIM 897 plakalı palet yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolu 30. kilometrede bariyerlere çarptıktan sonra aynı yönde seyreden Erdal Kılıçkaya idaresindeki 55 BDK 63 plakalı perde yüklü kamyonla çarpıştı. Her iki aracın devrilmesi sonucu palet ve perdeler yola saçıldı.

Kazada sürücülerden Kılıçkaya ile yanında bulunan Adil Gürsoy yaralandı. Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yola saçılan malzemelerin toplanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolunda ulaşım, eski yoldan sağlandı.

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