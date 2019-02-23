Kamyon faciası: 20 ölü 30 yaralı Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da kömür madeni işçilerini taıyan bir kamyon kaza yaptı. Kazada 20 işçi hayatını kaybederken, 30 işçinin de yaralandığı duyuruldu.

Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan yetkilileri, meydana gelen bir kamyon kazasında 20 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Facianın yerel saat ile 08:20'de meydana geldiği açıklanırken, kamyonda kömür madeni işçilerinin taşındığı belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerden 15'inin olay yerinde, 1'inin hastaneye götürülürken, 4 kişinin de hastane can verdiği öğrenildi. Kazada yaralanan 30 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

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