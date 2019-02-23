Kamyon faciası: 20 ölü 30 yaralı
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan'da kömür madeni işçilerini taıyan bir kamyon kaza yaptı. Kazada 20 işçi hayatını kaybederken, 30 işçinin de yaralandığı duyuruldu.23 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
Çin'in özerk bölgesi İç Moğolistan yetkilileri, meydana gelen bir kamyon kazasında 20 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Facianın yerel saat ile 08:20'de meydana geldiği açıklanırken, kamyonda kömür madeni işçilerinin taşındığı belirtildi.
Hayatını kaybeden işçilerden 15'inin olay yerinde, 1'inin hastaneye götürülürken, 4 kişinin de hastane can verdiği öğrenildi.
Kazada yaralanan 30 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
YORUM YAZ