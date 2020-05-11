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Aktüel

Kamyon devrildi: 1 ölü

Kilis’in Polateli ilçesinde kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:58:39 -
Kamyon devrildi: 1 ölü

Kilis’in Polateli ilçesinde kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 07.20 sıralarında C.Ö. (26) yönetimindeki 79 EC 240 plakalı kamyon, Polateli ilçesine bağlı söğütlü köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada kamyon sürücüsü C.Ö. hayatını kaybederken, kamyonda yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, C.Ö.’nün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili incelemeye başladı.

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