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Yerel Kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Yerel

Kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

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Kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’da otoyolda beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu’nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1’inin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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