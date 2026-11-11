Kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’da otoyolda beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu’nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1’inin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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