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Yerel Kamyon bariyerler çarptı: Yaralılardan birinin durumu ağır
Yerel

Kamyon bariyerler çarptı: Yaralılardan birinin durumu ağır

İzmir'de bir kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 07:29:00 - 2020-12-04 07:30:59
Kamyon bariyerler çarptı: Yaralılardan birinin durumu ağır

Kaza, gece saatlerinde İzmir’in Gaziemir ilçesi, Akçay Caddesi, Gaziemir Kapama Noktası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S., (56) idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon Gaziemir’den Torbalı istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada yolcu konumundaki Hüseyin S., ve Gürkan K., hafif yaralanırken, kamyon sürücüsü Hasan S., ise ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine çağrılan çekici vasıtası ile kamyon bulunduğu noktadan kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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