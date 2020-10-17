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Aktüel Kamyon arkasına asılan ışık ve yazılar kazaya davetiye çıkarıyor
Aktüel

Kamyon arkasına asılan ışık ve yazılar kazaya davetiye çıkarıyor

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe: - "Otobanda 120 kilometre süratle giden otomobilin sürücüsü, 80-90 kilometre süratle giden tırın ya da kamyonun arkasındaki görsele bakmak için veya yazıyı okumak için ani frenleme yapıyor" - "Araçların arkaları şoförlerin duygularını ifade edecekleri yerler değildir. Bazen öyle abartılıyor ki arkadan 120 kilometre hızla gelen otomobil bir anda kendini ışık huzmelerinin içerisinde buluyor. Gözleri yorgun düşmüş bir sürücü o anda büyük bir tehlike altına giriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:03:45 -
Kamyon arkasına asılan ışık ve yazılar kazaya davetiye çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - Kamyon şoförlerinin araçların arkasına bastırdıkları yazılar veya takılan ışık sistemlerinin kazalara neden olabileceği bildirildi.

Kamyon ve tır şoförlerinin duygularını dile getirdiği, kimi zaman komik kimi zaman duygusal kamyon arkası yazıları da artık çağa ayak uydurdu. Uzun yolların çilekeş şoförleri artık araçlarının kasalarına, Yeşilçam filmleri ve müzik dünyasının efsanevi karakterlerinin fotoğraflarını ve sözlerini asıyor, aracın arkasını ışıklandırıyor.

Bu fotoğraf ve yazılar her ne kadar şoförleri mutlu etse de uzmanlar, görsellerin ve bunlar için kullanılan ışıklandırma sistemlerinin trafikte ciddi sıkıntılara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şoför dili" diye bir kavram olduğunu, bu dil ile şoförlerin duygularını dile getirdiklerini anlattı.

"Şoför yalnızlığı" denen bir kavram da bulunduğunu dile getiren İntepe, "Şoförler ömürlerinin büyük kısmını küçücük bir kabinde geçirirler. Bu yalnızlığın ve biraz da mesleki aşkın vermiş olduğu duygularla bir süre sonra araçlarını süslemeye başlarlar. Ufak bir yazı ya da ışıklandırmayla başlayan bu süslemeler, çoğu kez şoförlerin farkında bile olmadıkları bir risk durumuna dönüşür." diye konuştu.

- Trafikte tehlike saçıyor

Bu yazıların edebi olarak güzel olabileceğini anlatan İntepe, şunları kaydetti:

"Ancak bu görseller ve ışıklandırma sistemleri trafikte ciddi bir risk oluşturuyor. Bu araçların arkasından gelen bir diğer sürücü için kazaya sebep olabiliyor. Bir otobanda 120 kilometre süratle giden otomobilin sürücüsü, 80-90 kilometre süratle giden tırın ya da kamyonun arkasındaki görsele bakmak için veya yazıyı okumak için ani frenleme yapıyor. Çünkü sürücü de sonuçta bir insan ve insanlar psikolojik olarak dikkatini çeken ya da bozan şeylere odaklanırlar. Biz bunları verdiğimiz eğitimlerde de anlatıyoruz. Araçların arkaları, şoförlerin duygularını ifade edecekleri yerler değildir. Bazen öyle abartılıyor ki arkadan 120 kilometre hızla gelen otomobil bir anda kendini ışık huzmelerinin içerisinde buluyor. Gözleri yorgun düşmüş bir sürücü o anda büyük bir tehlike altına giriyor. Bu şeyleri Avrupa ülkelerinde göremezsiniz. Çünkü bunlar tehlike saçıyor. Karayolu emniyetini riske edecek şeyler zaten kanunlara göre de yasak. Yol güvenliğini tehlikeye atacak bir fosforlu lambanın kullanılması bile yasak."

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, yetkililerin bu akıma karşı önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.



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