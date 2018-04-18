Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamuya akaryakıtta sabit indirim talep ettiler

Akaryakıt dağıtım şirketleri, devlete sattıkları yıllık 4-5 milyar TL’yi bulan akaryakıtta, yüzde 10’luk oransal indirim yerine sabit tutarlı indirim yapılması için girişimde bulundu

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:34
Kamuya akaryakıtta sabit indirim talep ettiler

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlar, bir süredir sattıkları her litre üründen aldıkları payların (işletme+kâr payı) yetersizliğinden yakınan sektörde, maliyetlerini kısma arayışlarını hızlandırdı.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sektör, devlete sattıkları yıllık 4-5 milyar TL’yi bulan akaryakıtta, nispi (oransal) yerine maktu (sabit tutar) indirim yapılması için kulisleri hızlandırdı. Sektör, bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile görüştü. Sırada Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu (KİK) var.

Şirketler, devletin açtığı akaryakıt alım ihalelerinde, Kamu İhale Yasası gereğince teklif ettikleri nispi indirim üzerinden yarışıyor. Sektör kaynakları, “Net bir rakam söylemek mümkün değil ama kamunun yıllık 4-5 milyar liralık akaryakıt alımından söz edilebilir. Burada yüzde 10’luk bir indirim 400-500 milyon TL’ye denk geliyor”

Kaynaklar, Kamu İhale Yasası’nın indirim konusunda nispi teklif vermeyi zorunlu kıldığına dikkat çektiler.

ZAMLARLA BİRLİKTE İNDİRİM ARTIYOR

Kaynaklar, akaryakıt fiyatlarının artmasına koşut olarak her litrede indirim tutarının da arttığına işaret ederek, “Litrede yüzde 10’luk indirim, benzinin 5 lira olduğu dönemde 50 kuruştur. Benzin, 6 TL’yi aştı. İndirim tutarı da 60 kuruşun üstüne çıktı. Bu tutar, dağıtım şirketleri ile bayilerin marjlarının ya da paylarının bile üzerinde. Elbette bu sektörü zorluyor ve sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:34
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orduya genç asker çekmek için eve gitme izni getirecekler
    1. Orduya genç asker çekmek için eve..
    2. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    3. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    4. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    5. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    6. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    7. İran'da yabancı mesajlaşma..
    8. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    9. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    10. Devler devletlere karşı birleşti
    11. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    12. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    13. Kritik zirve sona erdi!
    14. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    15. Çocuklar kahve içmeli mi?
    16. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    17. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    18. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    19. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    20. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!