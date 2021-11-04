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Siyaset Kamuoyundan Akşener’e açık çağrı: Samimiysen Zillet’ten kurtul!
Siyaset

Kamuoyundan Akşener’e açık çağrı: Samimiysen Zillet’ten kurtul!

Anadolu’daki il gezileri sırasında halktan tepki gören, Siirt’te HDP’li bir esnafın ‘Burası Kürdistan’ söylemine karşı tek kelime edemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tabanını konsolide edebilmek için samimiyetten uzak bir açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:24:00 -
Kamuoyundan Akşener’e açık çağrı: Samimiysen Zillet’ten kurtul!

HABER MERKEZİ

Akşener’in dünkü grup toplantısında ‘HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz’ açıklaması zedelenen siyasi imajını düzeltme çabası olarak yorumlandı. Yerel seçimlerde HDP ile aynı adaya oy veren, direktifleriyle hareket eder hale gelen CHP ile siyasi birlikteliğini devam ettiren İYİ Parti’nin açıklamasını Akit’e değerlendiren hukukçular ve STK temsilcileri gazetemize özel açıklamalarda bulundular.

Tezkereye 'hayır' diyenler

Hukukçu Necip Kumandan, Akşener kendi ile çelişiyor. Eğer Akşener gerçekten samimi ise tezkereye ‘hayır’ diyen CHP ile bütün siyasi birliğini sonlandırır. Bir yandan PKK-HDP ile birdir diyecekler. Diğer yandan yerelde ve genelde HDP ile açık ya da gizli ittifak kuracaklar. Milletin bir şey anlamadığını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Akşener eğer milliyetçi ise CHP ve HDP’nin olduğu yoldan ayrılması gerekmez mi? Aksi türlü boş söze hacet yok” dedi.

HDP/PKK/CHP’yi terk et

Samimiyet vurgusu yapan Kumandan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Milletimiz her şeyin farkında. HDP, ‘Biz olmasaydık, millet ittifakı İBB’yi ve Ankara’yı alamazdı açıklaması yaptı. Bu bile HDP’nin ittifak içerisinde yer aldığının itirafıdır. Akşener bu ittifaktan çıkarak samimiyetini ispatlamalı. CHP tezkereye hayır diyerek kimi memnun etti? HDP’nin, PKK ile aynı yolda olduğunu söyleyen Akşener eğer milliyetçi ise CHP ve HDP’nin olduğu yoldan ayrılması gerekmez mi? Eğer ayrılmıyorsa demek ki kendi tabanını kandırmak için geçiştirmek için boş açıklamalar yapıyor.”

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ise, “Yıllarca milliyetçi kimliği ile tanıdığımız Meral Akşener’in HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz tutum ve söylemlerini samimi değil. Öyle olsa kendini milliyetçi olarak tanımlayan biri HDP’nin de içinde olduğu bir ittifakı desteklemez” şeklinde konuştu.

HDP Tahakkümü

Akşener’in tavrının Türk milliyetçiliği kimliğini yok saymak olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: “Milliyetçiyim diyen İYİ Partili il ilçe, belediye ve milletvekilleri, HDP’nin tarafı olan millet ittifakından kopmalıdır. Yönetimin yanlış yaptığını söylemelidir. Birkaç oy uğruna yürüdükleri yanlış yoldan vazgeçmeliler. Söylemlerinde samimilerse hemen millet ittifakından çıkmalıdırlar. İYİ Parti, HDP’lilerin, ‘O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz sözlerinden kurtulmalıdır.”

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