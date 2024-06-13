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Spor Kamuoyunda sıkça tartışılan transferi konusunda: İkiye ayrılmış durumda! Sürpriz hamlesi, çok büyük oynuyor
Spor

Kamuoyunda sıkça tartışılan transferi konusunda: İkiye ayrılmış durumda! Sürpriz hamlesi, çok büyük oynuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:29:00 - 2024-06-13 20:32:18
Kamuoyunda sıkça tartışılan transferi konusunda: İkiye ayrılmış durumda! Sürpriz hamlesi, çok büyük oynuyor

Sakaryaspor’dan ayrılan yetenekli futbolcunun yeniden Kocaelispor’a dönüp dönmeyeceği merak konusu. Bir kısım taraftar dönmesine sıcak bakıyor, bir kısım ise olumsuz. Teknik Direktör Sağlam’ın ne düşündüğü belirsiz.

TARAFTAR ÇOK MERAK EDİYOR

Kocaelispor’un BAL’dan 1.Lig’e geliş sürecinde önemli katkısı bulunan, bir dönem taraftarın sevgisi olan Burak Süleyman, 1.5 sezondur forma giydiği Sakaryaspor’a veda etti. Komşu takımdaki performansıyla da fark yaratan, 1.Lig’in son dönemdeki gözde isimleri arasında gösterilen yetenekli futbolcunun yeniden Kocaelispor’a dönüp dönmeyeceği çok merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Burak Süleyman’ın transferi Yeşil-Siyahlı taraftarları ikiye bölmüş durumda.

ERTUĞRUL SAĞLAM NE DÜŞÜNÜYOR?
Bir kesim, “Bildiğimiz futbolcu, takıma büyük güç katar” derken, diğer kesim, “Ezeli rakibimize gitmiş olmasıyla bizi hayal kırıklığına uğrattı, dönmesini istemiyoruz” görüşünde. İzmit’te oturan futbolcunun yeniden Kocaelispor forması giymek istediği biliniyor. Ailesi de yuvaya dönmesini istiyor. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ın Burak Süleyman konusunda ne düşündüğü ise belirsiz. Kısa bir süre içinde Burak Süleyman konusunda olumlu ya da olumsuz net bir kararın ortaya çıkması bekleniyor.

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