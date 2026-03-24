Kamuoyu baskısı sonuç verdi! Sleepy’de LGBT destekçisi Gülben Ergen geri adımı

Sleepy markası, bugüne dek onlarca skandalla gündeme gelen Gülben Ergen isimli şarkıcıyı yeni reklam kampanyasının yüzü olarak seçti. Ancak bu karar, özellikle muhafazakâr kesimde büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medya platformlarında Gülben Ergen’in geçmişteki LGBT+ destekçi açıklamaları ve tepki çeken eylemleri gerekçe gösterilerek yoğun eleştiriler yükseldi.

Kullanıcılar, markanın bu tercihi nedeniyle boykot çağrıları yaptı ve #SleepyBoykot etiketi hızla gündeme oturdu.

Reklam filmleri kaldırıldı

Tepkilerin büyümesi üzerine Sleepy yönetimi hızlı bir adım attı. Marka, Gülben Ergen’in yer aldığı reklam filmlerini ve ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını hesaplarından kaldırdı. Konuya dair Gazeteci Selman Öğüt, "Sleepy Gülben Ergen'i tercih ettiği için pişman oldu. LGBT destekçisi Gülben Ergen'i oynattığı reklamını yayından kaldırdı." dedi.

Vatandaşlar, halkı defalarca karşısına almış tartışmalı isimlerin marka yüzü olarak seçilmesini eleştirerek, tüketicilerin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiği yönünde çağrılarını sürdürdüler.