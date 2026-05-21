Son dakika! İBB davasında 9 kişi tahliye edildi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İBB Davası'nın 41’inci gününde 9 kişinin tahliyesine karar verildi. Duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

İBB davasının duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görüldü.

Bugünkü beyanların dinlenmesinin ardından tutukluluk durumuna ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan İBB'de iş analisti olan Iraz Bayrak, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti dolayısıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı, sanık Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu tutuklu 72 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak üzere duruşmaya ara verdi.

9 KİŞİYE TAHLİYE

Aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, iş insanı Seza Büyükçulha, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve Engin Ulusoy'un tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 1 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Neco

Böyle birer ikişer kimseyi birakmayacaklar içerde.olan milletin devletin malına parasına olacak.
