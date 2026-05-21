Ankara’da yine bildik manzara: Yağmur yağdı yollar göl oldu
CHP’li Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından alt geçitler ve yollar göle döndü.
Ankara’nın birçok ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağışın ardından yollar ve alt geçitler göle döndü. Araçların mahsur kalması ve trafiğin ilerlememesi sebebiyle su basan yerler trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yolu kapatırken, itfaiye ekipleri ise yollardaki suları boşaltmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Araçlarıyla trafikte kalan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.
