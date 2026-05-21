CHP'nin ağır toplarından Özel yönetimine sert tepki: Arınma çağrısına kulak tıkamayın

CHP’nin önemli isimlerinden eski dönem milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren isimler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Akif Hamzaçebi; “Partimizde her türlü eleştiri yapılır. Eleştiri partimizin kültüründe vardır. Amaç daha iyiye ulaşmaktır. Bu bağlamda arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Çağrının karşısında konumlanmak yerine bu arkadaşlarımızın düşüncelerine değer vermek ve bunun yol ve yöntemini aramak doğru olanıdır” dedi.

“ARINMA ÇAĞRISINA KULAK TIKAMAK CHP’Yİ DOĞRU BİR İSTİKAMETE GÖTÜRMEZ”

“Asıl önemli olan çağrıyı kimin yaptığı değil, içeriğidir” vurgusunu yapan Hamzaçebi, “Çağrıyı yapan değil çağrının içeriği konuşulmalı. Arınma çağrısına kulak tıkamak CHP’yi doğru bir istikamete götürmez. Gün ayrışma, bölünme günü değil, hiç kimseyi dışlamadan bir arada olma günüdür. Ayrışmak, bölünmek sadece ve sadece iktidarın işine yarar. Böyle bir fırsatı hiç kimseye vermemeliyiz” mesajını verdi.

ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM Kİ...

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da, sosyal medyadan açıklama yaparak, parti yönetimini ağır ifadelerle eleştirdi ve birlik çağrısı yaptı. “Büyük mücadeleler, herkesin aynı düşünmesiyle değil, ortak hedefte buluşabilmesiyle kazanılır. Ancak üzülerek görüyorum ki içine sürüklendiğimiz tartışma bölünmeye zemin hazırlamaktadır” diyen Salıcı şunları söyledi: “Unutanlar için bölünmenin, sert iç kavgaların nelere mâl olduğunu bir kez daha hatırlayalım… 1994 yılıydı. İstanbul’da üniversite öğrencisiyken yerel seçim kampanyasındaydım, dün gibi hafızamdadır. SHP %20, DSP %12, CHP %1,4 oy almış, sosyal demokratlar bölünmüştü. Partimizin bugünkü milletvekilli İlhan Kesici Bey de ANAP’ın adayı olarak %22 almıştı. Ve o sandıktan, Recep Tayyip Erdoğan %25 oranla sıyrılmıştı. Ankara’yı Melih Gökçek aynı şekilde kazanmıştı. O parçalanmışlık, ülkemize 32 yıldır çok ağır bedeller ödetiyor. Üstelik bugünün Türkiye’sinde seçim barajı yüzde 50’dir. Bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmemiz gerekirken sürüklendiğimiz bu parçalanmanın izahı yoktur.

İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve Partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir. Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmeliyiz.”