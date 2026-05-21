  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem CHP'nin ağır toplarından Özel yönetimine sert tepki: Arınma çağrısına kulak tıkamayın
Gündem

CHP'nin ağır toplarından Özel yönetimine sert tepki: Arınma çağrısına kulak tıkamayın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'nin ağır toplarından Özel yönetimine sert tepki: Arınma çağrısına kulak tıkamayın

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı arınma çağrısı ana muhalefet partisinde taşları yerinden oynattı. 38’inci kurultayda sırtından hançerlenerek koltuğu Özgür Özel’e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına partisinin ağır toplarından destek gelmeye devam ediyor. CHP’nin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Özel yönetimine tepki göstererek Arınma çağrısına kulak tıkamamalarını söyledi. Salıcı Özel’i “Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insan” sözleriyle de eleştirdi.

CHP’nin önemli isimlerinden eski dönem milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren isimler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Akif Hamzaçebi; “Partimizde her türlü eleştiri yapılır. Eleştiri partimizin kültüründe vardır. Amaç daha iyiye ulaşmaktır. Bu bağlamda arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Çağrının karşısında konumlanmak yerine bu arkadaşlarımızın düşüncelerine değer vermek ve bunun yol ve yöntemini aramak doğru olanıdır” dedi.

“ARINMA ÇAĞRISINA KULAK TIKAMAK CHP’Yİ DOĞRU BİR İSTİKAMETE GÖTÜRMEZ”

“Asıl önemli olan çağrıyı kimin yaptığı değil, içeriğidir” vurgusunu yapan Hamzaçebi, “Çağrıyı yapan değil çağrının içeriği konuşulmalı. Arınma çağrısına kulak tıkamak CHP’yi doğru bir istikamete götürmez. Gün ayrışma, bölünme günü değil, hiç kimseyi dışlamadan bir arada olma günüdür. Ayrışmak, bölünmek sadece ve sadece iktidarın işine yarar. Böyle bir fırsatı hiç kimseye vermemeliyiz” mesajını verdi.

ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM Kİ...

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da, sosyal medyadan açıklama yaparak, parti yönetimini ağır ifadelerle eleştirdi ve birlik çağrısı yaptı. “Büyük mücadeleler, herkesin aynı düşünmesiyle değil, ortak hedefte buluşabilmesiyle kazanılır. Ancak üzülerek görüyorum ki içine sürüklendiğimiz tartışma bölünmeye zemin hazırlamaktadır” diyen Salıcı şunları söyledi: “Unutanlar için bölünmenin, sert iç kavgaların nelere mâl olduğunu bir kez daha hatırlayalım… 1994 yılıydı. İstanbul’da üniversite öğrencisiyken yerel seçim kampanyasındaydım, dün gibi hafızamdadır. SHP %20, DSP %12, CHP %1,4 oy almış, sosyal demokratlar bölünmüştü. Partimizin bugünkü milletvekilli İlhan Kesici Bey de ANAP’ın adayı olarak %22 almıştı. Ve o sandıktan, Recep Tayyip Erdoğan %25 oranla sıyrılmıştı. Ankara’yı Melih Gökçek aynı şekilde kazanmıştı. O parçalanmışlık, ülkemize 32 yıldır çok ağır bedeller ödetiyor. Üstelik bugünün Türkiye’sinde seçim barajı yüzde 50’dir. Bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmemiz gerekirken sürüklendiğimiz bu parçalanmanın izahı yoktur.

İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve Partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir. Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmeliyiz.”

Özel Türkiye'yi İngilizlere şikâyet etmişti! Nacar: CHP’liler Özel’in Türkiye'yi sık sık İngilizlere şikâyet etmesini takibe almalılar
Özel Türkiye'yi İngilizlere şikâyet etmişti! Nacar: CHP’liler Özel’in Türkiye'yi sık sık İngilizlere şikâyet etmesini takibe almalılar

Gündem

Özel Türkiye'yi İngilizlere şikâyet etmişti! Nacar: CHP’liler Özel’in Türkiye'yi sık sık İngilizlere şikâyet etmesini takibe almalılar

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu
CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

Gündem

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM’nin en genç vekilinden CHP’li Başarır’a tepki! Siyasette gençlerin önünü kesen sizsiniz
TBMM’nin en genç vekilinden CHP’li Başarır’a tepki! Siyasette gençlerin önünü kesen sizsiniz

Gündem

TBMM’nin en genç vekilinden CHP’li Başarır’a tepki! Siyasette gençlerin önünü kesen sizsiniz

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, CHP’de lağım patladı! Kirli kurultay pazarlıkları deşifre oldu!
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, CHP’de lağım patladı! Kirli kurultay pazarlıkları deşifre oldu!

Siyaset

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, CHP’de lağım patladı! Kirli kurultay pazarlıkları deşifre oldu!

Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!
Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!

Gündem

Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ağır top

Ağır top, ne güzel söz bunlara.

İ. Keskin

Arına arına arındırana kazandırabilinecek mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23