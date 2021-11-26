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Gündem Kamudaki bütün işçilere müjde!
Gündem

Kamudaki bütün işçilere müjde!

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, kamuda çalışan bütün işçilere müjde verdi. Genel Başkan Toy, “İşyeri İşletme Toplu Sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu’ndan çıksa bile Kamu İşyeri Sözleşmeleri, Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne dahil edilecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:10:00 -
Kamudaki bütün işçilere müjde!

 Yeni Akit/Ankara 

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi önünde basın açıklaması yapan Hakan Toy, “Buradan sizlere bir müjde vermek istiyorum. Türk-İş’imizin katkılarıyla tepemizdeki Yüksek Hakem silahını da bertaraf ettik. Bundan sonraki dönemlerde sözleşmeler Yüksek Hakemden çıksa da tüm kamu iş yerlerinde kamu çerçeve protokolü uygulanacaktır” diye konuştu.

Hakan Toy, “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak kamu çerçeve dışında bırakılan tüm kamu işyerlerimizde hukuki süreç başlattık. Sağlık İşçilerini idarelerin keyfine ve nefsine mahkum etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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