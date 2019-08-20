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Kamuda topyekûn tasarruf dönemi

Hükümet, kamuda tasarrufu artıracak önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede ihalesi yapılmamış ve başlamamış projeler tekrar incelemeye tabi tutuluyor. Makam otomobilleri, lojman ile sosyal alanlara yapılan harcamalarda da sınırlamalara gidiliyor.

20 Ağustos 2019 Salı 10:54
Kamuda topyekûn tasarruf dönemi

 Buğra Kardan 

Kamuda tasarrufu ve verimliliği artıracak tedbirler bir bir hayata geçiriliyor. Ekonomi yönetimi tarafından proje ve yatırım maliyetlerini aşağı çekmek için radikal önlemler alınıyor. Ayrıca yapımdan onarıma, kamulaştırmaya kadar pek çok kalemde tasarruf ön planda olacak.

Gelirler artırılıyor

2019’da 60 milyar lira tasarruf ederek kamu gelirlerinde 16 milyar liralık artışı sağlamak için önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ihalesi yapılmamış ve başlamamış projeler gözden geçirilerek gerekli görüldüğü takdirde erteleniyor. Mega yatırımlar için dünyaca ünlü firmalarla el ele veriliyor ve dışarıdan fon temin ediliyor.

Harcamalar azaltılıyor

Makam otomobilleri ve odaları, lojmanlar ile sosyal alanlara yönelik harcamalar sınırlanıyor. Tören ve il dışı eğitim ödemelerine, kamu kurumlarının tanıtım ile iletişim giderlerine kısıtlama getiriliyor.

Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına olur verilmiyor. Belediyelerin gereksiz harcamalarının önüne geçiliyor. Belediyelerin belli bir tutarı geçen yatırımları ve projeleri kontrol ediliyor.

İlaveten kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) verimliliklerinin arttırılması için girişimlerde bulunuluyor. Döner sermayeli kurumlar, açık ve şeffaf hale getiriliyor. Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi’nce tasarruf tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı yakından takip ediliyor.

Başkandan kararlılık mesajı

Hükümet enerji tasarrufunu da arttırmakta kararlı. Bu kararlılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı enerji genelgesi net bir şekilde ortaya koydu.

Genelgeyle senelik enerji tüketimi 250 ton petrole denk gelen veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Mali denge ön planda

Ekonomistler, hükümetin bütçe disiplinini ön planda tuttuğu görüşünde birleşiyor. Aynı ekonomistler, tasarruf tedbirlerinin işe yaradığını ve kamu harcamalarının önemli ölçüde azaldığı konusunda da hemfikir.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ekonomi yönetiminin gelir-gider dengesine büyük önem verdiğini belirtti. Bütçe rakamlarının iyileştiğine dikkat çeken Aslanoğlu, “Öyle görünüyor ki kemerler sıkılıyor, harcamalarda frene basılıyor” dedi.

Hükümetin bütçe hedeflerini tutturmak için elinden geleni yaptığına işaret eden Aslanoğlu, “Kabine üyeleri durumun vahametini biliyorlar. Verilerin normale dönmesi ve daha iyiye gitmesi için gerekli tedbirleri alıyorlar” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde bir yandan mali dengelerin diğer yandan da refahı ve kalkınmayı arttırmanın merkeze alınacağını anlatan Aslanoğlu, “Bu minvalde tarım yatırımlarına önem verilecek, stratejik sektörler teşvik edilecek. Krediler önemli ve verimli alanlara yönlendirilecek. Vergi reformuna gidilecek” diye ekledi.

Teşvikler mercek altında

Tüm teşvikler, vergi indirimleri ve muafiyetleri tekrar ele alınarak makroekonomik hedeflerle uyumlu kılınıyor. Stratejik sektörlerin ve yatırımların, ihracat ile yerli üretime katkı yapacak firmaların ardında duruluyor. Kamu kurumlarının ithal yerine yerli ürün alıp kullanmalarına odaklanılıyor.

İşte tasarruf alanları

-31 milyar TL Yatırımlar

-13,7 milyar TL Teşvikler

-10,1 milyar TL Sosyal güvenlik

-2,5 milyar TL Mal ve hizmetler

-2,7 milyar TL Diğer alanlar

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:54
  1. Ekonomi yönetimi
  2. kamulaştırma
  3. tasarruf
  4. kamu gelirleri
  5. Mega yatırımlar
  6. Makam otomobilleri
  7. Belediyelerin gereksiz harcamaları
  8. Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi
  9. kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)
  10. enerji tasarrufu
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
  13. Yeni Akit
  14. Kamu kurumları

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