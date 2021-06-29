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Yaşam Kamuda mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma bitti mi?
Yaşam

Kamuda mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma bitti mi?

Kamuda mesai saatlerindeki son durum merak kazandı. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamaların detaylarını içeren yeni genelgeyi vatandaşlara sundu. Salgın nedeniyle çalışma sistemi değişen kamu çalışanları Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma bitti mi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:55:00 -
Kamuda mesai saatleri değişti mi? Esnek çalışma bitti mi?

1 Temmuz genelgesinin yayınlanmasının ardından "İdari izin bitti mi? Esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Çalışma saatleri normale mi dönüyor?" sorularını araştırıyor. Peki, Kamuda idari izin kalktı mı? İdari izinler bitti mi? Esnek çalışma ne zaman bitecek? İşte 1 Temmuz genelgesi detayları...

Kamuda mesai saatleri değişti mi?

Kamuda esnek çalışma devam ediyor mu sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs salgınının ardından üçüncü normalleşme dönemine geçecek. Kabine Toplantısı kararları gereği yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamu mesai saatleri de eski sisteme dönecek. 1 Temmuz itibarıyla kamuda 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. " ifadelerine yer vermişti.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede şu bilgilere yer verildi:

"Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirlenecek şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir."

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