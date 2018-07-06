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Kamuda FETÖ temizliği son KHK ile gelecek

OHAL bitmeden kapsamlı bir KHK çıkarılacak. Son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan FETÖ ihraçlarının olacağı öğrenildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:16
Kamuda FETÖ temizliği son KHK ile gelecek

Bir türlü bitmek bilmeyen kamuya sızmış FETÖ mensuplarına son darbe geliyor. OHAL'in 18 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı son bir KHK daha yayımlanacak. Son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan FETÖ ihraçlarının olacağı öğrenildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Olağan Üstü Hal (OHAL) yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 7 kez uzatıldı. 18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in bir kez daha uzatılması beklenmiyor.

BUGÜN YAYIMLANACAK

OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Ankara'da ise bir süredir son bir KHK için çalışmalar yürütülüyordu. Başbakan Binali Yıldırım da kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyetbaşta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek. (Sabah)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 07:16
  1. Ankara
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  3. KHK
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