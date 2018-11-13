Kamuda enerji verimliliği için 200 milyon $’lık finansman

Ekonomi Servisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kararlı bir şekilde uygulayacakları sözünü veren Dönmez, bu çerçevede önemli adımlar atacakları; önlemler alacakları vaadinde bulundu.

Bir koyup üç kazanacağız

Dönmez, plan kapsamında enerji verimliliğinde yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapılacağına işaret ederek, “2023’e kadar kümülatif olarak yaklaşık 24 milyon ton eş değer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. 2033’e geldiğimizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı yatırım bedelinin yaklaşık üç katı karşılığında, yani 30 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmış olacak. Başka bir ifadeyle, bir koyup üç kazanacağız” dedi. Binalarda enerji verimliliğinin öneminden söz eden Dönmez, “Standarda uygun yalıtımla yüzde 40’a varan tasarruf sağlanabilir. Bu miktar, bir hane için yıllık yaklaşık 600 liralık tasarruf anlamına geliyor. Diğer yandan kış ayları için ideal iç ortam sıcaklığı 20-23 derece. Oda sıcaklığımızı bir derece düşürdüğümüzde elde edeceğimiz tasarruf yüzde 7” diye konuştu.

Yatırımlara değinen Dönmez, şöyle devam etti: “2017’deki enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla yaklaşık 122 milyon dolarlık bir tasarruf yaptık. Böylece 500 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını da önlemiş olduk. Önümüzdeki dönem kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık. Bunu inşallah İller Bankası üzerinden kamu binalarımızın başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji tasarrufuna dönük çalışmaları için merkezi idari birimlerin ve belediyelerle birlikte yerel yönetimler uzun vadeli ve düşük faizli bu kaynaktan yararlanmış olacak.”

İthalat azalacak

Enerji verimliliğinin ekonomiye önemli katkı sağlayacağının altını çizen Dönmez, şunları söyledi: “Türkiye’nin enerji verimliliğinde hedeflediği noktaya ulaştıkça yurt dışından ithal edeceği enerji kaynakları yıllara sari olarak azalacak. Böylece yurt dışına ödeyeceğimiz her bir kuruş yurt içinde, yani vatandaşımızın da cebinde kalmış olacak. Enerjide tasarruf ekonomisinin hayata geçmesiyle daha müreffeh bir toplum olma yönünde önemli bir adım atmış olacağız.”

10 yılda 154 projeye destek

Bakan Dönmez, “Sanayimizin dönüşümünü kredi ve hibelerle destekliyoruz. Son 10 yılda verimlilik artırıcı projeler kapsamında 154 projeye destek ödemesi yaptık. Bu projelerin uygulanmasıyla toplamda 67 milyon liralık bir tasarruf elde edildi. Gönüllü anlaşmalar yoluyla desteklediğimiz projelerden de ayrıca yaklaşık 4 milyon liralık bir tasarruf söz konusu oldu” dedi.

Makam araçları ‘hibrit’ olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ulaştırma sektöründeki gelişmeleri yakından izlediklerini aktardı. Dönmez, ayrıca “Ulaştırmada enerji verimliliğini artırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu, küçük motor hacimli, yakıt pilli, elektrikli ve hibrit araçlara verilen destek devam edecek. Bakanlığımız elektrikli ve hibrit araçlar konusunda da öncü olmayı istiyor. Kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temininde yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçları tercih edeceğiz. Böylece yüzde 30’lara varan bir tasarruf imkânı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bağımsızlık vurgusu

ENVER Genel Kurulu’nda Başkan seçilen Murat Kalsın, Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasının en önemli yolunun milli kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanmaktan geçtiğine dikkat çekti. Kalsın, “Verimlilik ile elde edeceğimiz asıl büyük sonuç, enerjide bağımsızlıktır” dedi.

ENVER olarak 3 senelik ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kalsın, bu çerçevede sektörel raporlar yayınlayacaklarını; toplantı ve seminer sayısını arttıracaklarını; binaların enerji kimlik belgesi oranını yukarı çekmek için kampanya başlatacaklarını sözlerine ekledi.