Kamuda 'Dijital Tebligat' dönemi: Her vatandaşa zorunlu olacak!

Meclis gündemine taşınan 22 maddelik yeni kanun teklifi, yargı ve bürokrasi süreçlerinde kâğıt devrini kapatmaya hazırlanıyor. Tebligat Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, Türkiye’deki tüm vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirilecek. Düzenleme ile yıllık 30 milyar liralık devasa bir tasarruf hedefleniyor.

Dijital dönüşüm stratejileri kapsamında hukuk ve idari süreçleri hızlandıracak köklü bir adım atılıyor. Hazırlanan yeni kanun teklifi uyarınca, elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulaması bireysel düzeye indirgenerek tüm vatandaşlar için bir yükümlülük haline getirilecek. Teklif yasalaştığında, dava dilekçelerinden icra takiplerine kadar tüm resmi bildirimler dijital ortamda gerçekleştirilecek.

HUKUKİ SÜREÇLERDE "DİJİTAL ADRES" ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme ile e-Tebligat sistemi sadece ticari işletmeler veya belirli meslek gruplarıyla sınırlı kalmayacak, tüm kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Dava ve İcra Süreçleri: Vatandaşlar; dava açarken, cevap dilekçesi sunarken veya icra takiplerinde sisteme kayıtlı bir elektronik tebligat adresi bildirmek zorunda olacak.

Kamu Görevlileri: Uygulama, kamu personelinin tamamını sisteme entegre ederek idari tebligatların hızını artıracak.

EKONOMİYE 30 MİLYAR LİRALIK KATKI

Dijitalleşmenin getireceği verimlilik, sadece hızla sınırlı kalmayıp devasa bir tasarrufu da beraberinde getirecek. Yetkililer, kâğıt, baskı ve posta giderlerinden elde edilecek yıllık tasarrufun 30 milyar lirayı bulacağını öngörüyor. Hem kamu bütçesi hem de özel sektör maliyetleri üzerinde rahatlama yaratacak bu adım, yargı süreçlerindeki "tebligat gecikmesi" kaynaklı uzamaların da önüne geçecek.

ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM: 189 BİN AĞAÇ KURTARILDI

T24'ün haberine göre, sistemin bugüne kadarki performansı, çevre üzerindeki olumlu etkisini de kanıtlar nitelikte. 2019 yılından bu yana uygulanan e-Tebligat sistemi sayesinde;

189 bin 324 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

11 bin 137 ton kâğıt tasarruf edildi.

Toplamda 247 milyon belge elektronik ortamda iletilerek lojistik ve atık maliyeti ortadan kaldırıldı.

2025 VERİLERİ: KULLANICI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Geride bıraktığımız 2025 yılı verileri, vatandaşların bu sisteme olan eğilimini de gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12,4 milyon kişi e-Tebligat sistemini aktif olarak kullanırken, yıl boyunca toplam 51,7 milyon elektronik tebligat başarıyla gerçekleştirildi. Yeni kanun teklifiyle birlikte bu rakamların, Türkiye nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde katlanarak artması bekleniyor.