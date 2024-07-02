Kamuda 36.468 işçi ve memur alımı gerçekleşecek

19 kamu kurumu 36.468 personel alımı yapacak. İşçi ve memur alımı için başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 1 bakanlık, 2 belediye, 13 üniversite, TÜİK, EGM, İletişim Başkanlığı yer alıyor.

19 kamu kuruluşu toplamda 36.468 personel alımı yapacak. TÜİK, EGM, Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 28 anketör, 22 temizlik görevlisi, 5 teknisyen olmak üzere toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, Yabancı Diller Birimi'nde İngilizce alanı için 10 öğretim görevlisi alacak.

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24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu.

22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Siirt ili Baykan İlçesi Atabağı Belediye Başkanlığı tekniker kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans eğitimini tamamlamış 1 adet memur alımı yapacak.

22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi; Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'ne 4 doktor öğretim üyesi ve 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 doçent; Turizm Fakültesi'ne 1 profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 1 doktor öğretim üyesi, 5 doçent olmak üzere toplamda 37 öğretim üyesi alacak.

27 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 6 büro personeli, 2 sağlık teknikeri, 12 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 20 sözleşmeli personel alımı yapacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 öğretim üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör, Tıp Fakültesi'ne 3 profesör ile 7 öğretim üyesi alınacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü; Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent; Fen Edebiyat Fakültesi'ne 3 profesör ve 5 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör ve 1 dr. öğretim üyesi; Necatibey Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör, 6 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 3 profesör, 5 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Veteriner Fakültesi'ne 2 doçent; İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na 1 doçent; Savaştepe Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Sındırgı Meslek Yüksek Okulu'na 1 profesör olmak üzere toplamda 39 öğretim üyesi alacak.

28 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere sivil kaynaktan 3 profesör, 6 doçent doktor, 13 doktor öğretim üyesi, 25 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 53 öğretim elemanı alınacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

İletişim Başkanlığı 1 Fransızca ve 1 Bulgarca bilen mütercim ile iletişim faaliyetlerinde tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi, tercüme alanlarında ve özellikle simultane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2 İngilizce ve 1 Rusça bilen sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

8 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü; Hemşirelik Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'ne 1 araştırma görevlisi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ders verecek 1 öğretim görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na ders verecek 1 öğretim görevlisi alacakğını duyurdu.

25 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 6 destek personeli, 7 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

25 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü; Devlet Konservatuvarı'na 1 doçent; Diş Hekimliği Fakültesi'ne 1 doçent; Eğitim Fakültesi'ne 3 profesör ve 4 doçent; Fen ve Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne 2 profesör ve 2 doçent; Hukuk Fakültesi'ne 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi; İletişim Fakültesi'ne 3 doçent; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi; Sağlık Bilimler Fakültesi'ne 4 profesör ve 1 doçent; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent; Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 8 profesör, 18 doçent ve 9 doktor öğretim üyesi alınacağını duyurdu.

28 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'ne 4 doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.

26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 2 doçent ve 6 dr. öğretim üyesi; Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 doçent ; Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 1 profesör ve 5 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi'ne 3 doçent ve 5 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 11 doçent ve 8 dr. öğretim üyesi; Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 5 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 30 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu.

28 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; Eğitim Fakültesi'ne 2 profesör ve 3 dr. öğretim üyesi; Elektrik-Elektronik Fakültesi'ne 1 profesör, 1 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 3 profesör, 8 doçent ve 6 dr. öğretim üyesi; Gemi İnşaatı-Denizcilik Fakültesi'ne 3 doçent; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 dr. öğretim üyesi; İnşaat Fakültesi'ne 1 profesör ve 10 doçent; Kimya-Metalurji Fakültesi'ne 3 profesör, 5 doçent, 3 dr. öğretim üyesi; Makine Fakültesi'ne 1 profesör, 3 doçent, 3 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplamda 58 öğretim üyesi alacak.

29 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 3 çözümleyici personel ve 3 bilişim personeli alacağını duyurdu.

28 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü; Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 1 profesör, 4 doçent ve 1 dr. öğretim üyesi; Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör ve 2 dr. öğretim üyesi; Tıp Fakültesi'ne 3 profesör; Hukuk Fakültesi'ne 1 doçent; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 6 doçent ve 4 dr. öğretim üyesi; İlahiyat Fakültesi 2 doçent ve 3 dr. öğretim üyesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 doçent; Teknoloji Fakültesi 1 doçent; Tıp Fakültesi 1 doçent ve 2 dr. öğretim üyesi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne 1 doçent; Mimarlık Fakültesi'ne 2 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 35 öğretim üyesi alacak.

29 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Sabah